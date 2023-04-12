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فنون ومشاهير

ابن هبة طوجي في احدث ظهور برفقة والده ابراهيم معلوف.. كيف بدا؟ (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2023 | 05:00
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شاركت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر ابنها البكر برفقة والده الموسيقي ابراهيم معلوف.

ويُعد هذا احدث ظهور لابن هبة طوجي، الذي كبر وأصبحت ملامحه تتشابه بملامح والده، الامر الذي لفت انتباه الجمهورالذين ابدوا إعجابهم بهذه العائلة المميزة والعلاقة اللافتة التي تجمعهم والمليئة بالحب والسعادة.
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وقد ظهر ابن هبة طوجي وهو يحاول ان يلعب لعبة الـbowling بينما كان والده يقف الى جانبة ويساعده على رمي الطابة بالطريقة الصحيحة، بينما كانت هبة توثق هذه اللحظة في مقطع فيديو حرصت على مشاركته مع المتابعين.
 
 
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