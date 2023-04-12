ماذا قال تيم حسن عن العمل مع هذا النجم؟ (صور)

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شدد النجم السوري تيم حسن على القيمة الفنية الكبيرة للنجم القدير فايز قزق، حيث نشر صورة من كواليس مسلسل "الزند– ذئب العاصي"، تجمعه بفايز قزق وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال في تعليقه على الصورة: "العمل مع الأستاذ المخضرم فايز قزق متعة"، وأرفق التعليق بإيموجي القلب.