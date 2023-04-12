بعد المخدرات.. منة شلبي تدخل قصة حب جديدة في لبنان

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تضمنت الحلقة الخامسة من مسلسل "تغيير جو" أحداثاً جديدة، أثناء البحث عن مستنداتها المسروقة التي تبحث عنها.ودخلت منة شلبي التي تجسد دور "شريفة" في قصة حب من النظرة الأولى مع "فارس" والذي يجسد دوره الفنان الفلسطيني صالح بكري، في لبنان وتعددت المقابلات الغرامية بينهما.كما وضعت منة شلبي نفسها في ورطة بسبب علاقتها مع إياد صالح بعد تعدد اللقاءات بينهما أيضاً.ويشارك منة شلبي البطولة كل من الفنان الأردني إياد نصار، الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، الفنانة الكبيرة شيرين، الفنان أحمد مالك، والفنان الشاب عصام عمر. والمسلسل من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف.