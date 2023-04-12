Advertisement

فنون ومشاهير

بعد المخدرات.. منة شلبي تدخل قصة حب جديدة في لبنان

Lebanon 24
12-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1056474-638169065444072643.PNG
Doc-P-1056474-638169065444072643.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تضمنت الحلقة الخامسة من مسلسل "تغيير جو" أحداثاً جديدة، أثناء البحث عن مستنداتها المسروقة التي تبحث عنها.

ودخلت منة شلبي التي تجسد دور "شريفة" في قصة حب من النظرة الأولى مع "فارس" والذي يجسد دوره الفنان الفلسطيني صالح بكري، في لبنان وتعددت المقابلات الغرامية بينهما.
Advertisement

كما وضعت منة شلبي نفسها في ورطة بسبب علاقتها مع إياد صالح بعد تعدد اللقاءات بينهما أيضاً.

ويشارك منة شلبي البطولة كل من الفنان الأردني إياد نصار، الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، الفنانة الكبيرة شيرين، الفنان أحمد مالك، والفنان الشاب عصام عمر. والمسلسل من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف. 
يُذكر انّ هذا المسلسل يأتي بعد ازمة سجن الممثلة المصرية بتهمة حيازة المخدرات لاسابيع ومن ثم اخلاء سبيلها.
 
 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
04:42 | 2023-04-13
04:10 | 2023-04-13
02:45 | 2023-04-13
02:20 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website