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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تعلّق على عدم إقامتها حفل زفاف: "أخاف من الحسد"

Lebanon 24
12-04-2023 | 14:00
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بعد مضي أشهر عدة على زواجها من دون أن تقيم حفل زفاف، كشفت الفنانة جوري بكر عن السبب الذي دفعها لعدم إقامة حفل زفاف، بالقول إنها ضد هذا الرأي، لذا اكتفت باحتفال بسيط بعد عقد قرانها، اقتصر حضوره على أسرتها وأصدقائها المقرّبين.
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وقالت جوري في تصريحات صحافية: "أنا من أعداء الأفراح، وشايفة إني أكتب الكتاب على الضيّق برقم معقول أفضل... ليه أعمل فرح بأرقام كبيرة وفي الآخر الناس هتيجي تتنمّر عليا؟!، وهيتنمّروا على فستاني والأكل... أنا بخاف من الحسد وأول ما قلت إني أتجوزت فستاني أتشق نصين".

وعن ردود الفعل على دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، عبّرت بكر عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع شخصية "وداد" التي تجسّدها في المسلسل، قائلةً: "الناس بتسقفلي، وسمعت الناس على القهوة بيهتفوا باسمي بيقولوا إيه اللي عملتيه ده يا وداد يا مفترية؟".

وأشارت جوري بكر إلى أنها كانت تتمنى العمل مع المخرج محمد سامي، وذلك بسبب نظرته الصائبة الى النجوم الذين يختارهم للمشاركة معه في عمل فني، واهتمامه بأدق تفاصيل العمل، معبّرةً عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد سامي والفنان محمد رمضان، وباقي فريق العمل. (لها) 
المصدر: لها
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