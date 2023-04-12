فنانة شهيرة تشن هجوماً على طليقها: "مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام"

شنت الفنانة المصرية رانيا يوسف هجوماً على طليقها المنتج المصري محمد مختار، بعد لومها على السماح لابنتهما بارتداء فستان "البطانة" المثير للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال محمد مختار الذي حلَّ ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، أنه شعر بالحزن لدى رؤية ابنته مرتديةً فستان "البطانة"، مُشيرًا إلى أن الأب دوره الحالي هو الإنفاق على عائلته فقط، ولا يجدر به التدخل في شؤونهن، خاصَّة أن القوانين أصبحت تصب في صالح المرأة.

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وشاركت أسما إبراهيم تصريح محمد مختار عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، وعلى الفور اتجهت رانيا يوسف لخانة التعليقات ساخرةً من تصريحاته، وكتبت واصفةً إياه بـ"الممثل الفاشل"، وقالت: "الحقيقة أنا مقامي أكبر من أن الواحد يرد على واحد زيك، لطيف أن الواحد يكذب ويصدق نفسه، طول عمرك ممثل فاشل، واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك".



وأضافت: "وأنت كنت فين طول الـ13 سنة اللي فاتوا في حياة بناتك، كنت برضه زعلان ونعم الأب".

وتابعت: "ولما المدام مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام وعلى طول بالبيبي دول ماكنتش بتزعل مش دي برضه المفروض أنها شرفك وعرضك ولا علشان كنت تستفيد". (فوشيا)