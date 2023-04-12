Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تشن هجوماً على طليقها: "مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام"

Lebanon 24
12-04-2023 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1056500-638169143461121975.jpg
Doc-P-1056500-638169143461121975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنت الفنانة المصرية رانيا يوسف هجوماً على طليقها المنتج المصري محمد مختار، بعد لومها على السماح لابنتهما بارتداء فستان "البطانة" المثير للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي.
 
وقال محمد مختار الذي حلَّ ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، أنه شعر بالحزن لدى رؤية ابنته مرتديةً فستان "البطانة"، مُشيرًا إلى أن الأب دوره الحالي هو الإنفاق على عائلته فقط، ولا يجدر به التدخل في شؤونهن، خاصَّة أن القوانين أصبحت تصب في صالح المرأة.
Advertisement
 
 
وشاركت أسما إبراهيم تصريح محمد مختار عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، وعلى الفور اتجهت رانيا يوسف لخانة التعليقات ساخرةً من تصريحاته، وكتبت واصفةً إياه بـ"الممثل الفاشل"، وقالت: "الحقيقة أنا مقامي أكبر من أن الواحد يرد على واحد زيك، لطيف أن الواحد يكذب ويصدق نفسه، طول عمرك ممثل فاشل، واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك".

وأضافت: "وأنت كنت فين طول الـ13 سنة اللي فاتوا في حياة بناتك، كنت برضه زعلان ونعم الأب".
 
 
وتابعت: "ولما المدام مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام وعلى طول بالبيبي دول ماكنتش بتزعل مش دي برضه المفروض أنها شرفك وعرضك ولا علشان كنت تستفيد". (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
04:42 | 2023-04-13
04:10 | 2023-04-13
02:45 | 2023-04-13
02:20 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website