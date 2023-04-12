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فنون ومشاهير

الفنانة الشهيرة تكشف عن عمرها: "عايزة أتجوز"!

Lebanon 24
12-04-2023 | 16:00
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كشفت الفنانة منة فضالي عن أنها تفكر بجدّ في الزواج خلال الفترة الحالية، والسبب هو رغبتها الجامحة في أن يكون لديها أطفال.
وأكدت فضالي خلال حلولها ضيفةً على إحدى الندوات الفنية، أنها مشتاقة كثيراً لأن تؤسّس وعائلة وتُنجب أطفالاً، مشيرةً إلى أن عمرها حالياً 39 عاماً، وما زال أمامها وقت طويل لتحقيق أمنيتها، كما لا تريد أن تصل الى مرحلة من العمر تعاني فيها من الوحدة.
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وتطرّقت منة إلى الحديث عن والدتها ومعاناتها مع المرض بعد الوعكة الصحية التي ألمّت بها أخيراً، وأوضحت أن والدتها تعاني من السكر والضغط، وأصبحت ترى بعين واحدة، بسبب مرض السكري ومضاعفاته.
وشدّدت على أن لوالدتها فضلاً كبيراً عليها ولا تستطيع أن توفّيها حقها بكلمات أو حتى بأفعال، موضحةً: "ماما كانت واخدة بالها مني أوي، وكانت فعلاً بترعاني بشكل مبالغ فيه، وكانت بتيجي معايا وأنا صغيرة للبلاتوهات وأماكن البروفات وهي شقيت معاياً كتير، ده غير إنها تولت مسؤوليتي في عز ما انفصلت عن أبويا وسابني وأنا صغيرة تتحمّل هي مسؤوليتي لوحدها، حقيقي بحبها".
 
وردّاً على انتقادات تصريحها بأنها تريد من عريسها ارتداء فستان زفاف، قائلةً: "أنا كنت بهزر لما قلت عريسي يلبس فستان فرح.. السياق كان بيتقالي هتلبسي فستان فرح يوم فرحك؟ فرديت وقلت أنا لبست فساتين كتير يوم الفرح بقى يلبس هو فستان وأنا بدلة "هزار" مش أكتر، لكن مستحيل طبعاً أني أتجوز راجل لابس فستان فرح". وأضافت: "كنت بتمنى أكون مضيفة طيران بسبب حبّي الشديد للسفر حول العالم، وكانت دراستي سياحة وفنادق".

المصدر: لها
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