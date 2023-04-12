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فنون ومشاهير

الموت يُؤلم نوال برّي: الله يرحمك يا حبيبتي (صورة)

Lebanon 24
12-04-2023 | 13:15
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أعلنت الإعلاميّة في قناة الـ"أم تي في" نوال برّي، عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "تويتر" عن وفاة جدّتها. ونشرت صورة للأخيرة أرفقتها بالتعليق "الله يرحمك يا ستي يا حبيبتي".
 
 
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نوال بري

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