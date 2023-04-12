الموت يُؤلم نوال برّي: الله يرحمك يا حبيبتي (صورة)

أعلنت الإعلاميّة في قناة الـ"أم تي في" نوال برّي، عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "تويتر" عن وفاة جدّتها. ونشرت صورة للأخيرة أرفقتها بالتعليق "الله يرحمك يا ستي يا حبيبتي".

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