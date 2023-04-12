بسبب صورها... نادين نجيم تتعرّض للتنمّر!

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث قالت إنّها تعرّضت للتنمّر.

وكتبت نادين: قاموا بالتنمّر عليّ بسبب هذه الصور. الا تخجلون من أنفسكم؟. أين الإنسانيّة وكيف يمكننا تمكين بعضنا البعض في مثل هذا العالم القاسي؟ أيتها النساء! يجب أن تدافعن عن أنفسكن وعن الآخرين أيضًا. كنّ لطيفات، لن يكلفكن نشر الحب والدعم أيّ شيء.

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وكانت شاركت نجيم متابعيها صورا لمكياجها في كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل "واخيرا"، وعلقت قائلة: "استخدمت منتجاتي، ضروري جربن على حالي اول شي".