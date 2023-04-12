نجمة The Voice Kids تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب (صورة)

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فاجأت نجمة برنامج The Voice Kids جويرية حمدي الجهور بإعلانها اعتزالها الغناء بشكل نهائي، وارتدائها الحجاب.وقالت جويرية في تعليق عبر "فايسبوك": "قعدت أفكر في لبس الحجاب لمدة 6 شهور لأن دا فرض ربنا وهو أعلم بخلقه، ربنا بيختبرنا اختبار صعب لأننا كبنات بنحب نظهر جمالنا والحجاب اختبار وامتحان كبير واحنا بنجاهد فيه ولما لبسته حسيت إني محمية لإني مش مكشوفة وقررت أسلم لأوامر ربنا".وتابعت: "مكانتي عليت في نظر نفسي بمجرد ما لبست الحجاب.. وفي بنات كتير بتلبسه ومش فاهمة معناه".