بمنتهى الصراحة.. اعلامي لبناني يكشف عن معاناته واجمل لحظات حياته

في أحدث ظهور له، تحدث الإعلامي طوني خليفة بمنتهى الصراحة عن طفولته ومعاناة عائلته والفوبيا التي يعاني منها.

وكشف خليفة، الذي حلَّ في برنامج AB Talk، عن حاجته المستمرة للعاطفة، فخلال فترة من حياته كان هو من يمنح تلك المشاعر للآخرين، وذلك نتيجة ظروفه العائلية وعدم تمتعه بطفولة "عادية" بسبب مرض أفراد عائلته.

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وأضاف أنه وحينما كبر في السن وتزوج، أصبح هو من يمنح العاطفة لزوجته وأولاده، لذلك فهو يبحث عن العاطفة من الدائرة الخارجية.

وشدد خليفة على أن العاطفة لا تعني "الحب"، لذلك عادة ما يلجأ للأصدقاء والمجتمع ليتبادل معهم الاهتمامات والعاطفة والمسؤوليات، مشيرًا إلى أن أولئك الأشخاص من النادر وجودهم.





أما بشأن أجمل لحظات طفولته ومراهقته، فكشف طوني أنه كان لاعب كرة طائرة محترف، إلَّا أنه توقف عن ممارسة الرياضة بسبب الفوبيا. واشار الى أن معاناته بدأت بعد فقدانه الوعي في إحدى المباريات، وحينما استيقظ اعتقد أن الأمر انتهى بعد قياس ضغطه، لكن في اليوم التالي وأثناء ممارسته رياضة التنس توقف فجأة؛ إذ شعر أنه سيتعرض للعارض الصحي نفسه مجددًا.



وبعد ثلاثة أيام، عندما كان يمارس تمارين الإحماء مع فريقه قبل خوضهم إحدى المباريات، باغتته هواجس الخوف مجددا، وكانت تلك آخر مرة يمارس فيها أي نوع رياضة.

وأضاف أن الوضع تطور فيما بعد ليمتنع عن ركوب الطائرات، والصعود إلى الأماكن المرتفعة، واستخدام الأدراج المتحركة، إلَّا أنه استطاع التغلب على جميع مخاوفه، لكنه إلى الآن غير قادر على ممارسة أي نوع من الرياضة حتى لو كان مشيًا.