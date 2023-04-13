انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه

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شاركت الممثلة نادين الراسي مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو نشره محبو شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، حيث جمعوا أجمل اللحظات التي شاركها مع ابنه "جو" والتي أظهرت الحب الكبير والاهتمام الذي كان يعطيه جورج لابنه، حيث أرفقوا الفيديو بأغنية "لعيونك حبيبي" بصوت جورج الراسي.وعلقت نادين على الفيديو بالقول: "لتكن مشيئتك"، مع هاشتاغ جورج الراسي وقلب مكسور، معبرة عن حزنها لرحيل شقيقها.(الجديد)