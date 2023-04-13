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فنون ومشاهير

لقطة رومنسية تجمع عاصي وكوليت الحلاني.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
13-04-2023 | 04:42
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت كوليت بلقطة رومنسية مع زوجها عاصي.
 
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يُذكر ان الثنائي احتفلا مؤخرا بخطوبة ابنتهما ماريتا على الشاب كميل ابي خليل.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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