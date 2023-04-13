لقطة رومنسية تجمع عاصي وكوليت الحلاني.. شاهدوا الصورة

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت كوليت بلقطة رومنسية مع زوجها عاصي.

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يُذكر ان الثنائي احتفلا مؤخرا بخطوبة ابنتهما ماريتا على الشاب كميل ابي خليل.



