بدء إنتاج الجزء الثاني من "بيت التنين".. هذا ما نعرفه عنه

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بدأت الأخبار الرائعة لجميع عشاق واحدٍ من أشهر المسلسلات في العالم "بيت التنين" بالظهور أخيراً، مع إنتاج الموسم الثاني للعمل بشكل رسمي، وهو الجزء الذي سيكمل قصة الموسم الأول منه، وتدور أحداثه أيضاً قبل 200 عام من أحداث "لعبة العروش".وقد أعرب ريان كوندال، وهو أحد المنتجين التنفيذيين للمسلسل، عن سعادته البالغة ببدء التصوير بشكل فعلي، فقال: "نحن سعداء بالتصوير مرة أخرى مع أفراد من عائلتنا الأصلية، بالإضافة إلى المواهب الجديدة على كلا الجانبين من الكاميرا".وسيضم الموسم الجديد عدداً من الوجوه الجديدة، المنضمة حديثاً إلى العمل إضافة للعائدين من الجزء الأول منه، ومن أبرز هؤلاء: مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، حواء بست، ستيف توسان، فابيان فرانكل، إيوان ميتشل، توم جلين كارني، سونويا ميزونوو، وريس إيفانز. وفي الوقت ذاته، سيغيب عدد من أبطال الموسم الأول، ولن يتمكن الجمهور من مشاهدتهم مجدداً، ومن أهم من تأكد غيابهم: ميلي ألكوك وإميلي كاري، إضافة لسونويا ميزونو، التي كانت عودتها لتقديم دور "ميساريا" (الدودة البيضاء) مفاجأة للجماهير، وقد تم التلميح بأن شخصيتها قد ماتت بعد إشعال النار في منزلها، وهو ما يعني غيابها عن العمل المقبل. لكن جميع محبي هذه الشخصية يأملون أن يكون كتاب السيناريو الخاص به قد قرروا أنها نجت من الحريق، كون ظهورها سيشكل لهم إثارةً كبيرة.موعد عرض الموسم الثاني:يضم الفريق الإبداعي لـ"بيت التنين" كلاً من: مارتن كمبدع مشارك ومنتج تنفيذي، وكوندال كمنتج عرض ومنتج تنفيذي، ومنتجين تنفيذيين موهوبين آخرين، مثل: سارة هيس، وآلان تايلور، وميليسا بيرنشتاين، وكيفن دي لا نوي، ولوني بيريستير، وفينس جيرارديس. (زهرة الخليج)