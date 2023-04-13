Advertisement

فنون ومشاهير

بدء إنتاج الجزء الثاني من "بيت التنين".. هذا ما نعرفه عنه

Lebanon 24
13-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1056748-638169874332722518.jpg
Doc-P-1056748-638169874332722518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت الأخبار الرائعة لجميع عشاق واحدٍ من أشهر المسلسلات في العالم "بيت التنين" بالظهور أخيراً، مع إنتاج الموسم الثاني للعمل بشكل رسمي، وهو الجزء الذي سيكمل قصة الموسم الأول منه، وتدور أحداثه أيضاً قبل 200 عام من أحداث "لعبة العروش".
Advertisement


وقد أعرب ريان كوندال، وهو أحد المنتجين التنفيذيين للمسلسل، عن سعادته البالغة ببدء التصوير بشكل فعلي، فقال: "نحن سعداء بالتصوير مرة أخرى مع أفراد من عائلتنا الأصلية، بالإضافة إلى المواهب الجديدة على كلا الجانبين من الكاميرا".

وسيضم الموسم الجديد عدداً من الوجوه الجديدة، المنضمة حديثاً إلى العمل إضافة للعائدين من الجزء الأول منه، ومن أبرز هؤلاء: مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، حواء بست، ستيف توسان، فابيان فرانكل، إيوان ميتشل، توم جلين كارني، سونويا ميزونوو، وريس إيفانز. وفي الوقت ذاته، سيغيب عدد من أبطال الموسم الأول، ولن يتمكن الجمهور من مشاهدتهم مجدداً، ومن أهم من تأكد غيابهم: ميلي ألكوك وإميلي كاري، إضافة لسونويا ميزونو، التي كانت عودتها لتقديم دور "ميساريا" (الدودة البيضاء) مفاجأة للجماهير، وقد تم التلميح بأن شخصيتها قد ماتت بعد إشعال النار في منزلها، وهو ما يعني غيابها عن العمل المقبل. لكن جميع محبي هذه الشخصية يأملون أن يكون كتاب السيناريو الخاص به قد قرروا أنها نجت من الحريق، كون ظهورها سيشكل لهم إثارةً كبيرة.

موعد عرض الموسم الثاني:

يضم الفريق الإبداعي لـ"بيت التنين" كلاً من: مارتن كمبدع مشارك ومنتج تنفيذي، وكوندال كمنتج عرض ومنتج تنفيذي، ومنتجين تنفيذيين موهوبين آخرين، مثل: سارة هيس، وآلان تايلور، وميليسا بيرنشتاين، وكيفن دي لا نوي، ولوني بيريستير، وفينس جيرارديس. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:06 | 2023-04-14
16:00 | 2023-04-14
14:00 | 2023-04-14
13:20 | 2023-04-14
12:47 | 2023-04-14
11:57 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website