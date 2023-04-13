كارول سماحة عن غناء لطيفة وإليسا معاً: صوتان غير متناسقَين

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رأت الفنانة كارول سماحة أن صوتَي زميلتيها النجمتين لطيفة وإليسا لم يكونا متناسقين في "تريو الرياض" الذي ضمّ في حفل رأس السنة 13 نجماً ونجمة من العالم العربي في منطقة "بوليفارد رياض سيتي".وقالت سماحة خلال حلولها ضيفةً على برنامج "مراحل" من تقديم الإعلامي علي العلياني: "كل منهما كان أداؤها جيداً، لكن خامة الأصوات مش لابقة مع بعضها، كأصوات... هما خامتان عكس بعض، والعتب هنا على التنسيق، فكان يجب اختيار خامات أصوات تليق ببعضها".وأوضحت أن من تفوّقوا في الأداء، هم: عاصي الحلاني نجوى كرم، وليد توفيق وصابر الرباعي. (لها)