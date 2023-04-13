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فنون ومشاهير

بعد ازمتها منة شلبي تهاجم مذيعة شهيرة: عيب عليكِ.. والاخيرة ترد عليها (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2023 | 07:40
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هاجمت النجمة المصرية منة شلبي، مذيعة برنامج رمضاني بسبب سؤال طرحته على مواطنتها الفنانة ريهام عبد الغفور يخص نجاح بطلة "تغيير جو".

ونشرت الممثلة الشابة صورة من من البرنامج عبر حسابها الخاص في "تويتر"، وعلّقت عليها قائلة: "عيب أوي الأسئلة اللي من النوع ده حقيقي عيب... ريهام فنانة كبيرة جداً وإحنا مش في سباق، إحنا كلنا بنكمل بعض مش بننافس بعض! عيب".


وكانت المذيعة المصرية أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" فاجأت الممثلة ريهام عبدالغفور، بسؤال "تعترفي إن منة شلبي سبقتك بخطوات كبيرة؟”.. لترد الممثلة بالقول: "طبعاً.. أعترف جداً".
 
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المذيعة توضح
هذا السؤال، أثار غضب منة شلبي التي ردت فوراً، ما دفع مذيعة البرنامج بدورها، لتوضيح موقفها وغرضها من السؤال.

وكتبت عبر "تويتر": "بعيداً عن الطريقة والعيب واللي مش عيب في السؤال الموجّه للجميلة ريهام عبد الغفور، ما كانش مقصود التقليل من المبدعة ريهام عبد الغفور بالسؤال ده خصوصاً إنها بتحقق نجاح كبير شايفينه ولامسينه".
 



المصدر: العربية
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