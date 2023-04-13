نقل ممثل معروف بشكل عاجل إلى المستشفى... ماذا كشفت إبنته عن حالته الصحيّة؟

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تعرض الممثل الأميركي جيمي فوكس لوعكة صحية طارئة، أثناء تصويره لأحد أفلامه مع الممثلة كاميرون دياز، ما استدعى نقله إلى المستشفى، وفق ما أعلنت ابنته كورني فوكس، في بيان.وجاء في البيان الذي نشرته كورني عبر حسابها في إنستغرام: "تعرض والدي جيمي فوكس لمضاعفات طبية أمس. ولحسن الحظ بسبب العمل السريع والعناية الفائقة فهو بالفعل في طريقه إلى الشفاء".وأضافت: "نحن نعلم كم هو محبوب لديكم ونقدّر صلواتكم من أجله"، مضيفة أن "أسرته تطلب الخصوصية خلال هذا الوقت"، وقد أغلقت كورني خاصية التعليق على منشورها.ووفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جيمي أصيب أثناء تواجده في أتلانتا، حيث يصور فيلم Back In Action مع كاميرون دياز. بدوره، أفاد موقع "تي أم زد" أن الوعكة الصحية غير المعروفة التي تعرّض لها النجم، كانت بالفعل خطيرة بما يكفي لنقله إلى المستشفى بشكل عاجل. (فوشيا)