Advertisement

فنون ومشاهير

نقل ممثل معروف بشكل عاجل إلى المستشفى... ماذا كشفت إبنته عن حالته الصحيّة؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1056809-638169977326421891.jpg
Doc-P-1056809-638169977326421891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض الممثل الأميركي جيمي فوكس لوعكة صحية طارئة، أثناء تصويره لأحد أفلامه مع الممثلة كاميرون دياز، ما استدعى نقله إلى المستشفى، وفق ما أعلنت ابنته كورني فوكس، في بيان.

وجاء في البيان الذي نشرته كورني عبر حسابها في إنستغرام: "تعرض والدي جيمي فوكس لمضاعفات طبية أمس. ولحسن الحظ بسبب العمل السريع والعناية الفائقة فهو بالفعل في طريقه إلى الشفاء".
Advertisement

وأضافت: "نحن نعلم كم هو محبوب لديكم ونقدّر صلواتكم من أجله"، مضيفة أن "أسرته تطلب الخصوصية خلال هذا الوقت"، وقد أغلقت كورني خاصية التعليق على منشورها.

ووفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جيمي أصيب أثناء تواجده في أتلانتا، حيث يصور فيلم Back In Action مع كاميرون دياز. بدوره، أفاد موقع "تي أم زد" أن الوعكة الصحية غير المعروفة التي تعرّض لها النجم، كانت بالفعل خطيرة بما يكفي لنقله إلى المستشفى بشكل عاجل. (فوشيا)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:06 | 2023-04-14
16:00 | 2023-04-14
14:00 | 2023-04-14
13:20 | 2023-04-14
12:47 | 2023-04-14
11:57 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website