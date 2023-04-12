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فنون ومشاهير

"أوتار.. عيلة فنية" تتميز في شهر رمضان المبارك بـ"قصة وفزورة"

Lebanon 24
12-04-2023 | 08:41
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تمكن فريق "أوتار.. عيلة فنية" من تحقيق نقلة نوعية كبيرة في عالم المشاهد التمثيلية المصورة للأطفال في شهر رمضان المبارك من خلال تحقيق نسبة جماهيرة واسعة في لبنان والعالم العربي بعد عرض القناة لمسلسل "قصة وفزورة" على إمتداد الشهر الفضيل، حيث يصل صناع العمل الى جمهور الأطفال وباللغة العربية، بعيدا من سيطرة مسلسلات الاطفال الاجنبية وتعلق الاطفال بها.
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وتتناول الحلقات التي تحظى بمشاهدة واسعة قصصا وحزازير تتناسب مع روحية الشهر الفضيل واحترام العادات والتقاليد، كما توفر معلومات الى الاطفال يتم تقديمها باسلوب جميل من خلال القيمين على العمل. 
 
 
والعمل من إخراج الممثل والمخرج محمد فاضل، وكتابة سيناريو ايضا. ومن اعداد باسل عباس ومونتاج اشرف حمية، الذي يشارك في التمثيل ايضا. واللافت في المسلسل هو الاطفال الذين يشاركون كابطال وبأداء مميز، والاطفال هم: مليكة، زهراء، حلا، أمير ومحمد. ويمكن الدخول لمشاهدة الحلقات من خلال هذا الرابط https://www.youtube.com/@AwtarChannel
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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