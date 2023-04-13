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فنون ومشاهير

"انهارت مرات عدة".. طليقة جوني ديب مستاءة من أمبر هيرد

Lebanon 24
13-04-2023 | 10:38
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تكلمت لوري آن أليسون، زوجة الممثل العالمي جوني ديب السابقة للمرة الأولى عما شعرت به خلال مشاهدة محاكمة ديب وأمبر هيرد في قضية التشهير.

وشرحت فنانة المكياج، التي كانت متزوجة ديب من عام 1983 حتى 1985، أنها تأثرت كثيراً أثناء مشاهدته في هذا الوضع على الهواء مباشرة وبكت بشدة لعدة مرات.
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ورغم مرور عام تقريباً على انتهاء إحدى أشهر محاكمات هوليوود، لا يزال الجمهور مهتماً في سماع رأي أليسون في بودكاست "Popcorned Planet ".

وقالت لوري آن إنها "انهارت عدة مرات" أثناء مشاهدة زوجها السابق. وتابعت: "لقد حطم قلبي. كيف يمكن لشخص ما أن يفعل به ذلك؟".
 
واعترفت أليسون، التي كانت تبلغ 25 عاماً عندما تزوجت ديب الذي يصغرها بخمسة أعوام، أنها لا تزال تحب زوجها السابق كثيراً وتبكي كثيراً عندما تفكر بما حل به وبمستقبله.

ورفضت أليسون التكلم عن هيرد شارحةً أنها لا تحب ذكر اسمها وتابعت: "لستُ ملاكاً واقترفت أغلاطاً كثيرة ولكن ما فعلته هذه الامرأة كان مروعاً للغاية".

وأردفت: "إن كانت مواجهتها والعراك معها أمراً قانونياً لكنت فعلت ذلك من دون التردد".
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