ياسمين صبري حديث الجمهور في رمضان.. ظهرت بالنقاب في أحد المقاهي (صورة)

تسبّبت صورة نشرتها الفنانة ياسمين صبري عبر خاصية القصص المصورة في "إنستغرام" بإثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيها مرتدية النقاب أثناء تجوّلها في منطقة الحسين وشارع المعز، مستمتعةً بالأجواء الرمضانية التي تتميز بها المنطقة من زينة وطعام.

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وكشفت ياسمين أنها ارتدت النقاب لإخفاء وجهها، حتى لا يتعرف عليها الجمهور ويلتفّون حولها فيحدث ازدحام في المنطقة.







ونشرت ياسمين أيضاً مقطع فيديو يرصد جولتها في منطقة الحسين وشارع المعز وجلوسها في أحد المقاهي، وعلّقت عليه قائلةً: "إيه الجمال ده.. إيه الحلاوة دي.. الله يا الحسين.. الله يا مصر.. وشكراً لأهل الحسين على جمالكم وجدعنتكم".



وما أثار الجدل في تلك الصورة، تصريحات قديمة لياسمين صبري خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية حول تفكيرها في ارتداء الحجاب، حيث قالت: "أفكر في أن أرتدي الحجاب يوماً ما؛ لأني مسلمة ومؤمنة، وبالتالي الفكرة موجودة، وبنزعج من النساء اللي بيبرزوا مفاتنهن للفت الأنظار أو جذب الفرص، وأول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن لافتة".