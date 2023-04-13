فيديو متداول لسيلين ديون على الكرسي المتحرك.. ما صحته؟

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تصدر اسم الفنانة الكندية سيلين ديون موقع التغريدات "تويتر"، بعد تداول مقطع فيديو قيل إنه "أحدث ظهور لها بعد الكشف عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس".وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو لامرأة جالسة على كرسي متحرك، يدفعها 4 شبان مرتدين بدلات رسمية في حفل زفاف، وقال المغردون إن هذه المرأة هي سيلين ديون من حفل زفاف ابنها.ونظرًا للتشابه الكبير بين ملامح السيدة وسيلين ديون، ظن كثيرون أنها المغنية الكندية فعلا، فتبادلوا الفيديو هنا وهناك.وعلَّقت إحدى المغردات: "المغنية سيلين ديون تحضر لزواج ابنها بعد إصابتها بمرض نادر يسمى "متلازمة الشخص المتيبس" التي تصيب شخصا من كل مليون شخص.. اللهم اني أعوذ بك من سوء المنقلب".