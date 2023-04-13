Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو متداول لسيلين ديون على الكرسي المتحرك.. ما صحته؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1056916-638170257018921642.jpg
Doc-P-1056916-638170257018921642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر اسم الفنانة الكندية سيلين ديون موقع التغريدات "تويتر"، بعد تداول مقطع فيديو قيل إنه "أحدث ظهور لها بعد الكشف عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس".


وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو لامرأة جالسة على كرسي متحرك، يدفعها 4 شبان مرتدين بدلات رسمية في حفل زفاف، وقال المغردون إن هذه المرأة هي سيلين ديون من حفل زفاف ابنها.
Advertisement


ونظرًا للتشابه الكبير بين ملامح السيدة وسيلين ديون، ظن كثيرون أنها المغنية الكندية فعلا، فتبادلوا الفيديو هنا وهناك.


وعلَّقت إحدى المغردات: "المغنية سيلين ديون تحضر لزواج ابنها بعد إصابتها بمرض نادر يسمى "متلازمة الشخص المتيبس" التي تصيب شخصا من كل مليون شخص.. اللهم اني أعوذ بك من سوء المنقلب".
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:06 | 2023-04-14
16:00 | 2023-04-14
14:00 | 2023-04-14
13:20 | 2023-04-14
12:47 | 2023-04-14
11:57 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website