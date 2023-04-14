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فنون ومشاهير

"ياريت البوس والمايوهات يرجعوا تاني".. فنانة شهيرة تنتقد غياب المشاهد الساخنة عن السينما

Lebanon 24
14-04-2023 | 02:00
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انتقدت الفنانة المصرية انتصار غياب "المشاهد الساخنة" عن الأعمال الفنية، مؤكدة أن العصر الذهبي للسينما خلال فترة الستينيات والسبعينيات لم تخل من هذه المشاهد.
وتمنت انتصار خلال لقائها مع برنامج "القاهرة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية نانسي مجدي، أن تعود مشاهد "القبلات والمايوهات" إلى السينما مجددا، مبدية استعدادها لتقديم مشاهد درامية تحتوي على قبلة، لكنها أكدت أنها سترفض ارتداء المايوه بسبب زيادة وزنها.
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يُذكر أن انتصار تشارك خلال الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل "ضرب نار" والذي يقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وماجد المصري وهدى الإتربي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري. (فوشيا)

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