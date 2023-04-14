مفاجأة فنية.. جوني ديب بطل فيلم سعودي فرنسي في إفتتاح مهرجان "كان"

أعلن المدير الفني لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، تيري فريمو، في مؤتمر صحافي القائمة الكاملة لاختيارات الأفلام التي ستتنافس على نيل السعفة الذهبية وبقية جوائز المهرجان الذي سيفتتح بعد 5 أسابيع في مدينة "كان" جنوب فرنسا التي يحتضنها البحر المتوسط، وهي تستقبل الدورة السادسة والسبعين من المهرجان للفترة بين 16 و27 من أيار المقبل.

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وأعلن فريمو عن مفاجأة فنية وهي أن فيلم افتتاح المهرجان هو تعاون سعودي فرنسي من بطولة جوني ديب.

كما أعلن المنظمون أن فيلم افتتاح المهرجان، هو السيرة الذاتية (جان دو باري) للمخرجة الفرنسية مايون وبطولة جوني ديب، وهو أول فيلم حركة حية لديب منذ المعركة القضائية أمام زوجته السابقة آمبر هيرد العام الماضي. (et بالعربي)