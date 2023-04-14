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فنون ومشاهير

فنانة لبنانية شهيرة: دور نادين نجيم في هذا المسلسل عُرض عليَّ.. ولكنني اعتذرت (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2023 | 11:00
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كشفت الفنانة كارول سماحة أنها كانت مرشحة للمشاركة في مسلسل "لو"، قبل اختيار الفنانة نادين نسيب نجيم للدور بدلاً منها.
 
 
وقالت خلال استضافتها في برنامج "مراحل" إن المنتج صادق الصباح عرض عليها المسلسل في وقت انشغالها في مسلسل "الشحرورة"، ولكنها كانت تشعر بإرهاق كبير، وكانت تريد الحصول على إجازة طويلة بعد المسلسل، وذهب الدور إلى الفنانة نادين نجيم، التي قدمته بشكل جميل، وأثنت على أدائها.
 
 
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وعن تجربة التمثيل في مسلسل "الشحرورة"، قالت: "مررت بتجارب صعبة في المسلسل، الذي تمَّ تصويره في دولٍ عدة على مدى ستة أشهرٍ، وكان التحدي الأكبر فيه تقديمُ السيرة الذاتية للفنانة صباح خلال حياتها، وليس بعد وفاتها على غرار أعمال السيرة الذاتية الأخرى". (سيدتي)
 
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