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فنون ومشاهير

جيرارد بيكيه الى ميامي قريباً.. هل سيلتقي شاكيرا وأطفاله؟

Lebanon 24
14-04-2023 | 02:57
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حرم لاعب برشلونة جيرارد بيكيه من رؤية طفليه مؤخراً بعد أن انتقلت زوجته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا للعيش في ميامي.
ومن المقرر أن يحتاج اللاعب الشهير إلى بعض الوقت لزيارة ميلان وساشا في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر جديدة أن محامي بيكيه على اتصال بالفعل مع فريق شاكيرا القانوني لترتيب أول زيارة للاعب المتقاعد لأطفالهم في ميامي.
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ويُعتقد أن يسافر بيكيه إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة من شهر نيسان.
 
ووفقاً لـ La Vanguardia، يُسمح له بقضاء بعض الوقت معهم لمدة تصل إلى 10 أيام في الشهر وخلال العطلة الصيفية.
واحتفظت شاكيرا بنسبة 70% من حضانة الأطفال وبيكيه بـ30%، طالما أنه يقضي 10 أيام في الشهر معهما. (العربية)
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