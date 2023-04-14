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فنون ومشاهير

مُتابعة تنتقد شكل ممثلة لبنانية في مسلسل "النار بالنار": شعرك بيضل مزيت".. هكذا ردت عليها

Lebanon 24
14-04-2023 | 04:32
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ردت الممثلة زينة مكي على تعليق كتبته احدى المتابعات عبر تويتر، منتقدة من خلاله شكلها في شخصية "سارة" التي تلعبها في مسلسل "النار بالنار" الذي يعرض خلال شهر رمضان.

وكتبت المعلقة: "زينه مكي عنجد متمنية اعرف شو الغاية من انو يضل شعرك مزيت من اول المسلسل لهلا!! النار بالنار".
 
 
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فردت زينة عليها قائلة: "المُخرج و فريق العمل هيك شايفين الأنسب للشخصية وهيدا موس الشعر مش مزيّت تحياتي".

لترد المتابعة مرة اخرى: " اكيد مو اصدي شعرك المزيت اصدي الشخصية ليش هيك بدهن يطالعوكي ويغيرو شكلك بس انتي يعني شعرات مريم اللي هي هربانة وسارقينا ومابتشتغل شي ديما شعراتا ويفي حلو ومرتبين وحتى هديك اللي ع الالة تبع جرب حظك كمان شعرا ارتب ماعلينا انتي قمر ودورك حلو".(الجديد)



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