نعي واسع لشخصية "شومان" في "العربجي" (صورة)

نعى الفنان السوري محمد قنوع شخصية "شومان" التي قدّمها في مسلسل "العربجي"، وأظهرته بشكل مختلف عن إطلالاته التمثيلية السابقة، مبيّنة الكثير من موهبته.



ونشر قنوع الصورة معلقاً "وداعاً شومان"، كما شاركت الشركة المنتجة "غولدن لاين" لقطات من مشاهد الشخصية مرفقةً بتعليق جاء فيه: "على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا... والأهم خلاّنا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي".

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