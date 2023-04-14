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فنون ومشاهير

نعي واسع لشخصية "شومان" في "العربجي" (صورة)

Lebanon 24
14-04-2023 | 08:00
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نعى الفنان السوري محمد قنوع شخصية "شومان" التي قدّمها في مسلسل "العربجي"، وأظهرته بشكل مختلف عن إطلالاته التمثيلية السابقة، مبيّنة الكثير من موهبته.

ونشر قنوع الصورة معلقاً "وداعاً شومان"، كما شاركت الشركة المنتجة "غولدن لاين" لقطات من مشاهد الشخصية مرفقةً بتعليق جاء فيه: "على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا... والأهم خلاّنا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي". 
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نعي "شومان" بشكل واسع.

وحقق "العربجي" أرقاماً قياسية على كل المستويات، إذ قاربت مشاهداته على تطبيق "تيك توك" نصف بليون مشاهدة، مع وصوله إلى المرتبة الأولى في المسلسلات السورية واللبنانية على محرك البحث "غوغل" وفق "غوغل ترندز". (لها) 

المصدر: لها
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