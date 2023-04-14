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فنون ومشاهير

خطأ إخراجي جديد في مسلسل رمضاني.. هل لاحظتم هذه اللقطة؟

Lebanon 24
14-04-2023 | 11:57
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ازدادت جرعة التشويق في مسلسل "سره الباتع"، ورغم توالي الأحداث التاريخية للعمل، إلَّا أن المشاهدين لاحظوا خطأً جديدًا في عملية الإخراج ضمن أحداث الحلقة الـ21.

وفي التفاصيل، تمكن "حامد"، الذي يجسد دوره الممثل المصري أحمد السعدني، من اختطاف قائد الحملة الفرنسية في الدلتا ونائب نابليون بونابارت، الجنرال بيلو، واقتياده أسيرًا إلى مكان جماعة المقاومة الموقت. ووصلت هذه الأنباء لنابليون، الذي بدوره أمر بحشد قوات كبيره يقودها بنفسه إلى قلعة شطانوف، المكان الذي اختطف فيه الجنرال وسط قادته وضباطه.
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وبعد إلقاء نابليون القبض على جميع الفلاحين الذين قطَّعوا أصابعهم ووشموا أجاسدهم برسومات العصافير، تشبهًا بـ"حامد" وكوسيلة لحمايته، طلب من العالم الفرنسي كليمونت، الذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي، استخراج "حامد" من بينهم، وحال رفع الفلاحين أيديهم فوق رؤوسهم، لاحظ المتابعون خطأ إخراجيا واضحا.

ففي المشهد ظهرت أصابع المساجين سليمة عكس ما يتطلبه الموقف، إذ كان يجب أن تكون أصابعهم مقطوعة، من أجل دفع الشبهات عن "حامد".


وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها صناع العمل بالأخطاء الإخراجية، فقد انتقد الجمهور سابقًا تضمن عربات تجرها الأحصنة، لا سيما أن تلك الحقبة الزمنية من تاريخ مصر لم تتواجد بها العربات، بالإضافة أن الإكسسوارات والديكورات المستخدمة لا تتناسب مع تلك الحقبة.

كما انتُقد المخرج خالد يوسف لإسناده دور "نابليون" إلى الممثل المصري أيمن الشيبي، خاصة أن الأخير يتمتع بقامة طويلة، بينما نابليون معروف بقصر قامته.

بالإضافة إلى ذلك كله، ظهر في إحدى الحلقات أحد الممثلين مرتديا حذاء رياضيا، بينما انضمم ممثلون بملامح مصرية في جيش نابليون الفرنسي.
المصدر: فوشيا
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