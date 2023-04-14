تيم حسن يتحفّظ على هذا اللقب.. والسبب؟

أكد الممثل السوري تيم حسن أن لديه تحفظاً على إطلاق لقب النجم العربي عليه، خاصة أن هذا اللقب تكرّر في الفترات الأخيرة.



وأشار حسن، خلال إطلالة له على منصة "تريند"، إلى أنه رغم مشاركته التمثيل في البلاد العربية لفترات طويلة، إلا أنه ممثل بهوية سورية، إذ توجد نكهة خاصة لأي ممثل في بلده، أكان ذلك في عمله وتعبه وجني ثمار تعبه، ثم تكريمه في بلده.

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وحول مغامرته في مسلسل " الزند.. ذئب العاصي" في تقديم لهجة خاصة للجمهور العربي، أكد حسن أنه يرى تلك الخصوصية ضرورة، فالقاعدة تقول إن اتجاه الممثل لخصوصية معينة بشرط إتقانها سيساعده على الوصول أكثر، وهذا الأمر في كل النماذج على مستوى السينما وعلى مستوى المسلسلات أيضاً كما أنه أمر شائع ومعروف لدى الجميع. وأشار حسن، خلال إطلالة له على منصة "تريند"، إلى أنه رغم مشاركته التمثيل في البلاد العربية لفترات طويلة، إلا أنه ممثل بهوية سورية، إذ توجد نكهة خاصة لأي ممثل في بلده، أكان ذلك في عمله وتعبه وجني ثمار تعبه، ثم تكريمه في بلده.وحول مغامرته في مسلسل " الزند.. ذئب العاصي" في تقديم لهجة خاصة للجمهور العربي، أكد حسن أنه يرى تلك الخصوصية ضرورة، فالقاعدة تقول إن اتجاه الممثل لخصوصية معينة بشرط إتقانها سيساعده على الوصول أكثر، وهذا الأمر في كل النماذج على مستوى السينما وعلى مستوى المسلسلات أيضاً كما أنه أمر شائع ومعروف لدى الجميع.



وأضاف بطل "الزند" أنه في حال وجود مادة خاصة فإنها ستظلم في حال لم تقدم بأصالتها، حتى في ظل مسألة غياب مفردة من هنا وغيرها من هناك.



وحول عدم فهم الكثيرين لمصطلحات وكلمات "عاصي"، أشار تيم حسن إلى أن مسلسل "الزند" ليس عملا إذاعيا، وأمام المشاهد يوجد مشهدية تتطوّر، وبالتالي فإن الكلمة غير المفهومة تُشرح من خلال الموقف والصورة.