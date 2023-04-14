ما هي مواصفات فتى أحلام رضوى الشربيني؟



Advertisement



وأكدت أنها صادفت الحب الحقيقي بعد طلاقها، مشيرةً إلى أنها قصة عابرة وانتهت قائلةً: "قابلت الحب الحقيقي بعد الانفصال ومكنش تعويض عاطفي وإنما قصة حب حقيقية، ولكنها انتهت وأنا مبحبش أتكلم عن القصص اللي انتهت بسبب إننا اتفقنا إننا لا نتفق".





أما عن مواصفات الزوج الذي تتمناه، فقالت رضوى: "لازم يكون راجل قادر والقدرة هنا بمعنى إنه يكون قادر على العفو عند المقدرة عشان مبيصش على أخطائي ولا صغائر الأمور اللي أنا بعملها، وهيكبر دماغه ومش هيتلككلي ومش هيبص على عيوبي، ولازم يكون قوي ويشاركني كل أموري ويكون سند وقوته دي تكون معايا مش عليا ولما يقرر إنه مش عاوز رضوى الشربيني ميعملش أي حاجة غير إنه هيجبني ويقولي في وشي أنا آسف مش قادر أكمل". أشارت الإعلامية رضوى الشربيني خلال لقاء تلفزيوني إلى أنها ليست عدوة الرجال، كما يعتقد البعض، بل عدوة أشباه الرجال المنتشرين في المجتمع قائلةً: "أنا جيت في الدنيا بسبب راجل وهو أبويا وسندي في الدنيا راجل هو أخويا، وطليقي راجل محترم، وبالتالي أنا مش عدوة الرجالة، أنا عدوة أشباه الرجال، ولست عدوة للراجل، اللي بيضرب مراته مينفعش يتقال عليه راجل، واللي بيشغل مراته بالسُخرة، وهو قاعد في بيته مش راجل، واللي بيعشم دي ودي بالجواز وما يوفيش مش راجل".وأكدت أنها صادفت الحب الحقيقي بعد طلاقها، مشيرةً إلى أنها قصة عابرة وانتهت قائلةً: "قابلت الحب الحقيقي بعد الانفصال ومكنش تعويض عاطفي وإنما قصة حب حقيقية، ولكنها انتهت وأنا مبحبش أتكلم عن القصص اللي انتهت بسبب إننا اتفقنا إننا لا نتفق".أما عن مواصفات الزوج الذي تتمناه، فقالت رضوى: "لازم يكون راجل قادر والقدرة هنا بمعنى إنه يكون قادر على العفو عند المقدرة عشان مبيصش على أخطائي ولا صغائر الأمور اللي أنا بعملها، وهيكبر دماغه ومش هيتلككلي ومش هيبص على عيوبي، ولازم يكون قوي ويشاركني كل أموري ويكون سند وقوته دي تكون معايا مش عليا ولما يقرر إنه مش عاوز رضوى الشربيني ميعملش أي حاجة غير إنه هيجبني ويقولي في وشي أنا آسف مش قادر أكمل".



وأكلمت وصفها قائلة: "لازم يكون ناجح مقدرش أتجوز راجل مش ناجح ولا أنا أكون أنجح منه، ويكون عنده طموح ويتقي ربنا في البني آدمين ومكونش أنا أولهم لكن مامته وباباه، ولازم يكون بيحبني قوي وبيهتم بيا قوي ويعرف يتعامل معايا لأن أنا صعبة، ويكون حنين وطيب ودمه خفيف عشان مقدرش أتجوز راجل دمه تقيل أبداً، ويكون شيك وخفيف في نفسه".

وأضافت الشربيني: "الحياة بعد وفاة أمي اختلفت كتير وبقيت بعيط قوي، والناس واخدة عني صورة المرأة الحديدية اللي من غير مشاعر ولا شعور وده عكس شخصيتي".

وأوضحت أنها لم تشعر بالوجع عندما أمسكت ورقة طلاقها بيدها، مؤكدة أن رصيدها في بنوك الوجع أكثر بكثير من قسيمة الطلاق، حيث قالت عن تجربتها: "اكتشفت نفسي ولقيت إني إنسان مش قابل يعيش العيشة دي، ورصيدي في بنوك الوجع أكثر بكثير من قسيمة طلاق، ومقدرش أعد الأوجاع دي".

واختتمت رضوى الشربيني حديثها بالقول: "قسيمة الطلاق مش وجع إنما اللي بتمري بيه في طريقك عشان يوصّلك للطلاق هو اللي بيكون وجع، والقسيمة دي بتبقى النتيجة، وانا متوجعتش لما مسكت قسيمة طلاقي في إيدي، ومش في كل الأوقات كلمة إنتي طالق بتوجع، خصوصاً إذا كان عندك قناعة إن الكلمة دي هي دوامي مش وجعك".