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فنون ومشاهير

"اتّقوا الله"... نجمة مسلسل "جعفر العمدة" توجه رسالة لمروجي صورها

Lebanon 24
14-04-2023 | 13:20
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بعد تألقها في دور "وداد" بمسلسل "جعفر العمدة"، بدأت الإعلامية والفنانة جوري بكر في تصدّر "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع عدداً من نشطاء السوشيال ميديا للبحث عن صورها القديمة ونشرها، وبينها صور جريئة التُقطت وهي في سنّ صغيرة.
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وفي ردّها الأول على انتشار تلك الصور، قالت جوري بكر في تصريحات خاصة لـ"لها": "حسبي الله ونِعم الوكيل، أنا كنت وقتها لسة صغيرة مكملتش 18 سنة ومكنش عندي خبرة في الحياة، وفي ناس استغلت ده وصوّروني الصور دي". وأضافت: "ليه الناس دول عايزين يكسروا فرحتي بنجاحي في مسلسل "جعفر العمدة" بدور "وداد"؛ وليه في الوقت ده بالذات ينشروا صوري القديمة وأنا كنت نسيتها أصلاً".
 
ووجّهت جوري رسالة إلى مروّجي تلك الصور، قائلةً: "اتقوا الله أنا كنت لسة صغيرة ومش فاهمة حاجة، ليه بتعملوا كده وليه تنشروا الصور دي في الوقت ده وبالطريقة دي؟".

يُذكر أن جوري بكر حققت نجاحاً كبيراً بدور "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة"، حيث تفاعل معها الجمهور بقوة لدرجة أن وصلتها رسائل مليئة بالشتائم والتهديدات عبر حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: لها
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