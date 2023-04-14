Advertisement

فنون ومشاهير

مطالبة بمنع العرض.. فيلم "نتفليكس" يثير غضب المصريين

Lebanon 24
14-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1057228-638171092002283806.jpg
Doc-P-1057228-638171092002283806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سادت حالة من الغضب وسيل من الانتقادات بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب الفيلم الوثائقي الذي سمي بـ"الملكة كليوباترا".
 

وأصدرت Netflix مقطعا دعائيا للملكة كليوباترا، يوم الأربعاء الماضي، وهي قصة ملحمية ترويها جادا بينكيت سميث، وكتبها بيريس أوينو ونني إيوجي، وقامت خدمة البث بمشاركة المقطع الدعائي لأول مرة مع المشاهدين، معلنة عن إصدار الفيلم الكامل في 10 أيار المقبل.
Advertisement




وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنع الفيلم من العرض، فيما وجه آخرون سخرية من صناع الفيلم لما يحتويه من أكاذيب ومزاعم.
 

الجدير بالذكر أنه لم تحظ ملكة عبر العصور بما حظيت به الملكة الأشهر كليوباترا السابعة من عشق وهيام وإعجاب ليس له مثيل عبر الأزمنة والعصور ومن خلال الأمكنة والحضارات، وفق كتاب "ملكات من مصر القديمة" لعالم المصريات الدكتور حسين عبد البصير.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2023-04-15
16:00 | 2023-04-15
14:00 | 2023-04-15
11:00 | 2023-04-15
10:17 | 2023-04-15
08:00 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website