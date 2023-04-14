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فنون ومشاهير

أصعب المشاهد في "العربجي".. تسنيم باشا تتحدث عن دور "زهرة"

Lebanon 24
14-04-2023 | 16:06
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أعربت الفنانة السورية تسنيم باشا، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "العربجي" الذي يُعرض ضمن دراما رمضان، وهو من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف الدين سبيعي.


وقالت باشا إن شخصيتها "زهرة" التي أدتها ضمن مسلسل "العربجي" وتوفيت حرقاً على يد "شومان" استفزتها لأدائها، لكونها تحب المشاركة بالشخصيات التي تتسبب وفاتها بخلق أحداث جديدة ضمن الحلقات المقبلة.
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وكشفت باشا خلال حوار نشرته الشركة المنتجة "غولدن لاين" أن المكياج الذي وُضِع على وجهها خلال مشهد سحب "عبدو العربجي" لجثتها المحروقة استغرق أكثر من 3 ساعات ونصف، لكن بينت أن تنفيذ هذا المشهد لم يستغرق وقتا طويلا بسبب التحضير الجيد.


وأكدت أن أصعب المشاهد التي أدتها في المسلسل هي محاولة "عبدو العربجي" الذي يؤدي دوره الفنان باسم ياخور، قتلها بعد اتهامها بارتكاب العار، وشهادة "الداية بدور" ضدها.


واختارت الفنانة السورية مشهد محاولة شنق "زهرة" لنفسها كالأجمل بالنسبة لها، حيث كانت تمر الشخصية بفترة نفسية سيئة، بسبب حبسها في "البايكة" ومحاولات "شومان" بالاقتراب منها.
المصدر: فوشيا
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