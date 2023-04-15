خلاف زياد برجي وأرزة الشدياق يعود الى الواجهة.. ما قاله عنها أبكاها!

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للمرة الأولى تحدثت ارزة الشدياق عن خلافها مع الفنان زياد برجي، مشيرة الى موقف سلبي حصل بينهما.وقالت ارزة، خلال حلولها ضيفة على برنامج "ملك" الذي يبث على قناة الوسط الالكترونية، ان علاقة صداقة عميقة كانت تجمعها بـزياد وكانت هذا العلاقة مليئة بالود والصدق من الطرفين.وتابعت انه خلال مشاركتها في برنامج celebrity duets، ازعجها تعليق من زياد اذ رفض الغناء معها قائلا: "خدوها دربوها قبل". وقالت انها بكت في تلك اللحظة من شدة تأثرها.(الجديد)