شاهد الاعلامية الشهيرة تنهار على الهواء.. وتُبكي المذيعة ما السبب؟

انهارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، بالبكاء هي والمذيعة منى عبد الوهاب خلال استضافتها في برنامج "أنا والقعقاع"، الذي تقدمه الأخيرة.

وتحدثت الشربيني عن الفترة التي أصيبت بها والدتها بفيروس كورونا قبل عامين.

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وقالت إن أفراد المنزل بالكامل أصيبوا بالمرض، وحينها ردت عليها والدتها: "لو دخلتيني المستشفى أنا هاموت، هوّنت عليها وقلت لها إنه بس 48 ساعة هنظبط فيها الأكسجين، وبعد 12 يوما مرت وهي أصعب أيام في حياتي، وكان الدكتور بيبعت لي حد يديني حقنة عشان أقدر أشوف البيت وأعمل تحليل لكل الناس اللي في البيت وأروح لوالدتي وأتخانق مع الدكتور".

وأضافت الشربيني: "الدكتور كلمني وقالي تعالي شوفي مامتك عشان تتحسن وتبقى أحسن فتعالي شوفيها، فروحت على طول، فاقت وبعدين بصت لي، وقالت لنا أنا وأخويا خلي بالكم على بعض، وبعدين كل الأجهزة وقفت، وكل الأرقام عمالة تقع، ولما سألنا الدكتور إيه اللي بيحصل قالنا ده الطبيعي وخرجنا بره".

وتابعت: "يوم الوفاة أنا كنت رايحة لها في الطريق وكأني مستمعتش كلام الدكتور لقيت المساعدة بتاعته بتكلمني قبل ما أوصل بدقايق بسيطة بتبلغني إن والدتي اتوفت". (فوشيا)