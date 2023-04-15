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فنون ومشاهير

بعد أزمته الصحية الأخيرة.. ما مصير فيلم الممثل الشهير والنجمة العالمية؟

Lebanon 24
15-04-2023 | 05:00
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أشارت مجلة TMZ الأميركية الى أن الممثل العالمي جايمي فوكس مازال يجب عليه أن يصور 8 أيام لإنهاء مشاهده في فيلم Back In Action الكوميدي الخاص بنتفليكس، والذي تشاركه في بطولته النجمة العالمية كاميرون دياز.
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وعليه فإنه من المتوقع أن تتسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها النجم أزمة للمنتجين، خاصة أن موعد تصويره كان يوم الثلاثاء المنصرم، أي اليوم الذي دخل فيه النجم المستشفى.
 
وكشف تقرير المجلة أن النجم وصل إلى المستشفى بحالة طبية خطيرة للغاية، وقد سافر أفراد عائلته على الفور إلى أتلانتا ليكونوا إلى جانبه.
 
 
ونقلت المجلة عن مصادر خاصة أن الأطباء لا يزالون غير متأكدين ما هو سبب أزمته الصحية وسيخضعونه للمزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة، ولايزال موعد مغادرته المستشفى مجهولاً، وكذلك إمكانية عودته للتصوير.
 
وفي المقابل، تواصلت المجلة مع شركة الإنتاج التي أكدت أن الفيلم سينتهي الأسبوع المقبل، وامتنعت عن الرد عن كيفية حدوث ذلك دون انتهاء جايمي فوكس من تصوير مشاهده.
 
ومن المتوقع، فيما اذا تم الانتهاء من الفيلم هذا الأسبوع، أن يتم التغيير في الأحداث أو اقتطاع مشاهد سابقة أو حتى استخدام مشاهد سابقة. (سيدتي)
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