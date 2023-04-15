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فنون ومشاهير

بعد أن ظهرت بوجه شرير في مسلسل رمضاني.. الفنانة الشهيرة: "أنا فضحت بنتي"

Lebanon 24
15-04-2023 | 11:00
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كشفت الفنانة إيمان العاصي عن رد فعل ابنتها الوحيدة ريتاج، بعد مشاهدة الحلقات الأخيرة من مسلسل "جعفر العمدة" للنجم محمد رمضان، وظهور الوجه الشرير لشخصية دلال التي تجسدها إيمان.
 
 
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وأشارت خلال مداخلتها في برنامج "تفاعلكم" على شاشة قناة العربية" الى أن صغيرتها "مصدومة" وتتلقى تعليقات صادمة من رفاقها في المدرسة، وقالت لها: "يا مامي إنتي فضحتيني".
وأضافت: "ريتاج بنتي مش عادتها تعلق على أي حاجة بنعملها، أو تتابع حاجة طويلة أوي كده لأن الجيل ده بيزهق بسرعة، وتقولي بجد يا مامي إنتي عملتي كده؟ إنتي بجد خطفتي ابنه؟ إنتي شريرة أوي كده؟ هي مصدومة وبتحاول تخرج من فكرة إن أنا مامتها، وإن ده تمثيل، ومش عارفه تخرج من ده، وتقولي يا مامي إنتي فضحتيني في المدرسة". (سيدتي)
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