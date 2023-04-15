تزوجا بحفل ملوكي.. أنباء عن انفصال ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه عن زوجها!

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ترددت أخبار في الآونة الاخيرة عن انفصال ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه عن زوجها المنتج العالمي وسيم صليبي.هذه الاخبار أتت على خلفية ملاحظة الجمهور اختفاء صفحة ريما الخاصة على تطبيق انستغرام.أما صليبي فقام بتحويل حسابه من عام الى خاص، ليصبح فقط من يتابعه قادر على الاطلاع على منشوراته.علما انه لا يزال يضع صورة أساسية له مع ريما على حسابه، وآخر صورة نشرها على انستغرام تعود لـ 29 كانون الثاني الماضي.