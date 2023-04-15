هؤلاء الفنانون هم الأكثر جمعاً للمال خلال العام الفائت.. ارقام مخيفة

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أكثر من 1.35 مليار دولار استطاع عشرة نجوم جمعها خلال العام 2022 وفق ما يشير تقرير فوربس الذي صنف أكثر 10 فنانين تحقيقاً للأرباح خلال العام الفائت.وسيطر فنانو الموسيقى بشكل عام على هذه القائمة، وهو الأمر الذي لم يمنع تواجد بعض صانعي الأفلام والممثلين فيها، بينما كان اللافت أن امرأة واحدة استطاعت دخول هذه القائمة.وإليكم الترتيب الذي أصدرته فوربس مبيناً الأرباح التي حققها كل واحد من هؤلاء النجوم:10- باد باني / 88 مليون دولارحقق مغني الراب البورتوريكي المعروف باسم باد باني أرباحاً بلغت حوالي 88 مليون دولار خلال العام 2022، وجاءت معظم هذه الأرباح من الجولتين الغنائيتين اللتين قام بهما مع «El Ultimo Tour del Mundo» و«World's Hottest Tour»، وحققت هاتين الجولتين مبيعات تذاكر بأكثر من 400 مليون دولار.9- تايلور سويفت / 92 مليون دولارتايلور سويفت هي المرأة الوحيدة التي ظهرت في قائمة أفضل عشرة فنانين دخلاً خلال العام المنصرم، والحائزة على المراكز العشرة الأولى في قائمة بيلبورد 100.وأصدرت سويفت ألبوماً واحداً خلال 2022، وهو ما أشار إلى أنها تمتعت بسنة مالية رائعة، كما أنها حققت أرباحاً كبيرة من أغانيها السابقة.8- جيمس كاميرون / 95 مليون دولاركسب المخرج جيمس كاميرون ما لا يقل عن 95 مليون دولار بفضل إخراجه فيلم «أفاتار: طريق الماء» نهاية العام الفائت، واستطاع مواصلة إرثه كواحد من أعلى المخرجين ربحاً وإيراداً في كل العصور.7- رولينج ستونز / 98 مليون دولارقامت فرقة الروك الأسطورية رولينج ستونز بقيادة ميك جاغر وكيث ريتشاردز، بجولة أوروبية العام الماضي حققت خلالها أرباحاً تجاوزت 8.5 مليون دولار في الليلة الواحدة، وعزفت الفرقة في 15 مدينة خلال جولتها «الستين» حول القارة.6- براد بيت / 100 مليون دولارظهر الممثل براد بيت العام الماضي في ثلاثة أفلام وهي: «القطار السريع» و«بابل» و «المدينة المفقودة». كما استطاع الممثل العالمي الحصول على أرباح كبيرة من بيع غالبية أسهم شركة الإنتاج الخاصة به.5- جيمس بروكس ومات جرونينج / 105 ملايين دولارحتى بعد انتهاء المواسم الـ 25 من المسلسل الشهير «عائلة سمبسون»، إلا أنها لا تزال تشكل أحد العناصر الأساسية في التلفزيون الأميركي، وتشاهدها الأجيال كلها.وقد حصل مات جرونينج وجيمس بروكس، مبتكرو البرنامج الكوميدي التلفزيوني الناجح، على 100 مليون دولار على الأقل خلال عام 2022.وذكر تقرير فوربس أن انتقال «عائلة سمبسون» إلى ديزني+ منحهما 105 ملايين دولار.4- تري باركر ومات ستون/ 160 مليون دولارفي العام 2021 حصل مبتكرو «ساوث بارك» على صفقة بقيمة 160 مليون دولار لتقديم عرضهم على «باراماونت +»، وذلك ضمن صفقة إجمالية بلغت قيمتها 935 مليون دولار على مدى السنوات الست التالية، والتي تشمل 14 فيلمًا أصليًا وحصريًا من «ساوث بارك» على مدى السنوات الست التالية.3- تايلر بيري / 175 مليون دولاريمتلك الكاتب والممثل والمنتج والمخرج تايلر بيري العديد من مجموعات Backlot في أتلانتا إضافة لمشاريع أخرى خاصة به، ويعتبر أغنى المشاهير ضمن هذه المجموعة كونه الملياردير الوحيد فيها. وقد استطاع العام الفائت تحقيق دخل بلغ 175 مليون دولار.2- ستينج / 210 ملايين دولارباع ستينج مع فرقة الروك الشهيرة «ذا بوليس»، ألبوم الموسيقى الخاص بهم إلى مجموعة يونيفرسال ميوزيك العام الماضي، وكانت نصيب ستينج من هذه الصفقة 210 ملايين دولار.1- فرقة چينيسيس/ 230 مليون دولارباع فيل كولينز وزملاؤه في الفرقة الحق في جزء من ألبوم أغانيهم إلى مجموعة كونكورد الموسيقية قبل بضعة أشهر بمبلغ 300 مليون دولار، وتضمن العقد بيع العديد من الأغاني الناجحة لهم. (زهرة الخليج)