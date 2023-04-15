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فنون ومشاهير

نجوم الفن يدعمون منى زكي في "تحت الوصاية" بعد حملة الهجوم عليها

Lebanon 24
15-04-2023 | 14:00
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مازالت الفنانة منى زكي تحصد نجاح مسلسلها "تحت الوصاية" رغم عدم عرض سوى سبع حلقات فقط، والهجوم الكبير الذي كان موجهاً لها قبل العرض، حيث دعمها عدد كبير من زملائها الفنانين من خلال تهنئتها بنجاح المسلسل على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة إلى منى زكي، وصناع مسلسل "تحت الوصاية"، وكتبت، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أداء عظيم، أنا واقعة في حبك".

وكتبت الفنانة السورية أصالة عبر "إنستغرام": "منى زكي خلقت بس لتبهر.. منى زكي أعظم ممثلة شفتها بحياتي على وجه الإطلاق الله يحفظك للفن ولعيلتك وأحبابك يا عبقريتنا الغالية".

وردت عليها منى قائلة: "يا صولا يا حبيبتي طول عمرك غالية على قلبي وكلامك غالي عندي أوي أوي أوي وانتي كمان اتخلقتي فنانة حتى النخاع.. بحبك".

فيما علقت الفنانة فيفي عبده على أداء منى زكي، قائلةً: "مبروك يا منى ما شاء الله على المسلسل.. الله أكبر.. يجنن.. نجح يا حبيبتي".

كما عبّر الفنان إسلام إبراهيم عن رأيه في مسلسل "تحت الوصاية"، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه.. في ناس من فرط إتقانهم لعملهم وإخلاصهم بتبقى عايز تقولهم الله يباركلكم.. كل القائمين على عمل زي تحت الوصاية من إخراج لتمثيل لإنتاج لكتابة لديكور لتصوير لإضاءة لملابس لعمال لفنيين.. لكل الأقسام خلف وأمام الكاميرا وأنا واحد من الوسط ومدرك صعوبة تنفيذ عمل زي ده.. بجد بجد روحوا ربنا يباركلكم.

فيما علقت الفنانة سلمى أبو ضيف على أداء منى زكي، وكتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام": "مستوى آخر ما شاء الله.


يشارك في مسلسل "تحت الوصاية" مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، رشدي الشامي، مها نصار، الطفل عمر شريف، أحمد خالد صالح، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد، علي الطيب، ثراء جبيل، نهى عابدي، جميل برسوم، تأليف شيرين وخالد دياب، إخراج محمد شاكر خضير. (لها) 
المصدر: لها
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