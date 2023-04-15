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فنون ومشاهير

حظر عن مواقع التواصل الاجتماعي.. ريما فقيه انفصلت عن زوجها وسيم صليبي

Lebanon 24
15-04-2023 | 16:00
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انتشرت في الآونة الاخيرة اخبار عن انفصال ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة، الامريكية اللبنانية ريما فقيه عن زوجها المنتج العالمي وسيم صليبي.

هذه الاخبار جاءت على خلفية ملاحظة الجمهور اختفاء صفحة ريما فقيه عبر انستغرام، في حين قام زوجها بتحويل حسابه من عام الى خاص، ليصبح فقط متابعيه قادرين على الاطلاع على منشوراته.
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هذه المستجدات جعلت الجمهور يتساءل ما اذا كان وقع الانفصال بين الثنائي، فقاما بهذه الخطوات تهربا من الاجابة على اسئلة الجمهور في الوقت الحالي، الا ان عدد من المتابعين اشاروا الى انه قد يكون حساب ريما تعرض للقرصنة فقام زوجها بإجراءات الخصوصية حماية لحسابه ايضا، خاصة و انه لا يزال يضع صورة تجمعه بـ ريما كصورة اساسية لحسابه.
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