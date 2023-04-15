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فنون ومشاهير
ريهانا تلمح لجنس جنينها والمتابعون: لن تخدعينا هذه المرة
Lebanon 24
15-04-2023
|
23:00
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ألمحت النجمة العالمية ريهانا لجنس جنينها، بعد رصدها تشتري ملابس للطفل من أحد المحال التجارية.
وفي التفاصيل، شوهدت ريهانا وهي تتسوق لشراء ملابس للطفل في أحد المحال التجارية بمدينة لوس أنجلوس، يوم الأربعاء الماضي، مرتديةً فستانًا أسود رياضيا، مع جاكيت أسود طويل، كما انتعلت حذاءً رياضيًا مريحًا.
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وفي الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد شوهدت ريهانا اثناء معاينتها رومبيرًا للأطفال محبوكًا بلون الباستيل الوردي، ما دفع المعجبين للاعتقاد بأنها تنتظر "فتاةً"، حيث سارع بعض المعجبين لإثارة التكهنات بأن ريهانا ومغني الراب آساب روكي من المقرر أن يرحبا بطفلة، فكتبت إحدى المتابعات في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "يا إلهي طفلة صغيرة على الطريق؟ ريهانا هل هذا صحيح؟".
من جهة أخرى، أشار الكثيرون إلى أن ريهانا فعلت ذات الشيء في حملها الأول، إذ ظهرت في محل تجاري خاص بالأطفال مممسكةً بملابس وردية للفتيات، ما دفعهم للاعتقاد بأنها تنتظر فتاةً، لكن انتهى الأمر بإنجابها صبيا، حيث كتب أحد المعجبين: "لقد فعلت الشيء نفسه في المرة السابقة وكان صبيًا"، وأضاف آخر: "نحن لا نقع في الفخ مرة أخرى"، كما علّقت متابعة أخرى: "لن تخدعينا، فقد سبق أن حصل ذات الشيء".
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