نجم مصري شهير يكشف تفاصيل قصّة حبه مع ممثلة لبنانية معروفة: "أنا ولهان"

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كشف الفنان هاني عادل، تفاصيل قصة الحب بينه وبين زوجته الحالية الفنانة اللبنانية دياموند عبود، مؤكداً أنه تدخل لإنقاذ حياتها في أول لقاء يجمعهما، بعدما كانت على وشك تصوير مشهد قتل "بطريقة خاطئة وخطيرة"، لافتاً إلى أنه نسي الواقعة، ولكن بعد فترة طويلة تقابلا مجدداً، وذكرته هي بالقصة لتندلع شرارة الحب.أضاف هاني عادل خلال حلوله ضيفاً على برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب: أنا معجب وولهان لدرجة محب، لأني أول ما شوفت مراتي دياموند كنا شغالين مع بعض ومكناش بنتكلم مع بعض خالص، بس موقف عدى قدامنا بالصدفة، وأنا حاولت أنقذها، من حد المفروض إن هو بيدبحها في المشهد، فكانت خايفة جداً".وأضاف: "وكنت معدي ولقيت المشهد كده، فحاولت أشرح له الموقف إنه إزاي يمثل المشهد بالسكينة، ويدبحها من غير ما تتجرح بجد، وهي فضلت فاكرة الموقف ده، وبعد سنين اتقابلنا وكانت فاكرة الموقف، فكانت بداية رومانسية شبه القصص والأفلام".أشار هاني عادل، إلى إن زوجته الأولى كانت فرنسية الجنسية، ورزقه الله منها بفتاتين هما "نجمة، ليال"، مؤكداً أنه تعرف إليها خلال فترة دراسته بالثانوية العامة، وقال: "هما عايشين في فرنسا دلوقتي، واختارنا أسماء تنطق بالعربي والفرنساوي، ووقع الاختيار على نجمة وليال".وأضاف أن نهايات أية علاقة يجب أن تعبر عن أخلاق الطرفين، إذ إنه قبيل انفصاله عنها أرسل لها رسالة امتنان وتقدير لمجهودها.وتابع الفنان هاني عادل: "لازم النهايات تكون بأخلاق، ومكنش عندي شعور بالتقصير ورسالة الامتنان والتقدير كان لمجهودها أنها عايشة في بلد تانية وبتعمل مجهود علشان الولاد وبتربيهم كويس، ولما بكون في مصر وأشتغل بشوفهم مرة كل 3 أو 4 شهور، ولما بروح بتأكد أنهم متربين كويس جداً".يذكر أن هاني عادل سبق، واستخدم لقب "معجب ولهان" في رسالة مباشرة إلى زوجته دياموند عبود قال فيها تعليقاً على صورة لهما: أنا ضحكت في الصوره ديه من قلبي علشان شوفتك بتبصيلي وانتي مبسوطه وعلشان عرفت من وقتها أنك شايفاني من جوايا وحاجة كبيرة أوي ليا أني أكون سبب حتى لو بسيط لسعادتك بحبك يا دايموند القلب، وبتمني السنة دي تبقة بداية حاجات حلوة كتير ربنا يحققهالك وأني أفضل سبب ولو بسيط لسعادتك، وتفضل دايماً ابتسامتك ونظرتك ديه أحلى حاجة تخليني عايش مبسوط.... كل سنة وأنتي جميلة وحبيبتي إمضاء معجب ولهان.