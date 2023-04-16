تامر حبيب عن قضية منة شلبي: يومها عرفت قد إيه بحبها

Advertisement

كشف السيناريست تامر حبيب عن جهوده لدعم صديقته الفنانة منة شلبي في أزمتها الأخيرة، وقال إنه زارها في منزلها بنفس يوم إخلاء سبيلها، وبذل كل ما يستطيع من أجل إضحاكها، وأشار إلى أنه عاد لتأدية الصلوات منذ مطلع رمضان الجاري بعد فترة انقطاع طويلة.وتحدث تامر حبيب عن أزمة الفنانة منة شلبي خلال استضافته ببرنامج "حبر سري"، وقال: "من أسود الأيام اللي مرت عليا وكنت قاعد هموت وروحتلها البيت ويومها عرفت قد إيه أنا بحبها وخدتها في حضني وكان همي إنها تضحك وتنبسط وأعمل أراجوز عشان تضحك، وكان في قسوة من البشر".وأضاف: "الناس كانت بتحكم على منة شلبي والضغط عليها جه من السوشيال ورد فعلهم عليها كأنهم أبو العريف ونازلين معاها من الطيارة".وسألت الإعلامية أسما إبراهيم، تامر حبيب، عن رده على تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي بشأن التشكيك في رجولته، ليرد: "اللي قالته مدام إيناس مفيهوش تشكيك في كده خالص".وتابع: "أنا بحب مدام إيناس الدغيدي على المستوى الفني والشخصي، واللي قالته حصل له لعب في المونتاج، وتصريحاتها كانت رداً على كلام قيل في هذا الأمر، ولكن ليس رأيها الشخصي"، موضحاً أن علاقته بالمخرجة لم تتأثر بهذ الموقف.واستكمل حديثه: "شكراً إن الموقف ده حصل، عشان لقيت الحب من كم البشر ده كله، ووقفوا معايا ومقبلوش الكلام والآراء التي اتكتبت وأنا مقرتهاش وضيعوا وقتهم على الفاضي".وتحدث تامر حبيب عن أزمته النفسية عقب وفاة والدته قائلاً: "أنا عندي أزمة نفسية شديدة من بعد وفاة أمي وفقدت الشغف، وحالي يغم من بعد أمي، وكان في خيالي أن يوم ما أمي تموت أنا كمان همشي وأيقنت أن ربنا زي ما بيدي ابتلاء بيدي بروفين معاه يسكنك، وحاسس أن هي حواليا في كل حتة وبحس أن هي موجودة وبقعد أكلمها".كما وجه رسالة لوالدته وقال: "كان بقالي شوية مش بصلي ورجعت أصلي من أول رمضان ومنتظم في الصلاة، وصورة أمي في اتجاه القبلة وبحس كأننا بنصلى جماعة".وكشف تامر حبيب، تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين والدته قبل وفاتها، قائلاً: "كانت أمي على طول توصيني لما أسافر أول لما أوصل أطمنها عليا، وكنت بنسى على طول أول لما سافر، وكلمتني مرة واثنتين، وبعدين قلت لها أنا في بيت حلو قوي وفي جنينة حلوة قوي فقالت لي يا رب من بيت حلو لبيت أحلى، ومن جنينة حلوة لجنينة أحلى، ومن جو حلو لأحلى، ولما توفيت أيقنت أنها كانت بتقولي رايحة فين".كما رد السيناريست تامر حبيب، على انتقاده بسبب حضوره حفل زفاف في الجونة يوم وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وتخلفه عن حضور الجنازة، قائلاً: "الله يرحم سمير غانم لو كان العكس كان ممكن يعمل كده وكان بيموت في البهجة، وأنا كنت في فرح في الجونة، وللأسف الشديد كنت هحضر الصبح الجنازة، وأرجع على الفرح بالليل".ووجه تامر حبيب، رسالة قائلاً: "كتبت وأكرر كلامي يوم لما أموت اللي بيحبوني كلهم يعملوا حفلة كبيرة على سيرتي، ويشغلوا الأغاني اللي بحبها ويفتكروا المواقف اللي فيها ضحك ويرقصوا ويتبسطوا وهكون أكثر واحد مبسوط في الدنيا".وتابع: "فكرة أني رحت الفرح مش معناه أني متوجعتش على فراق سمير غانم، وكان في علاقة بينا علاقة حب شديدة، وكان صديقي ونلت شرف أني أشتغل معاه في شربات لوز، وأنا عارف أنه مش مضايق وأي حد تاني يولع وأولاده مش زعلانين".