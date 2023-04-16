باسم ياخور يتصدر التراند... ماذا نشر من كواليس "العربجي"؟

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لا يزال الممثل باسم ياخور يتصدر التراند بمشاهده القوية في مسلسل "العربجي"، الذي يخوض من خلاله الموسم الدرامي الرمضاني ويحقق نسبة مشاهدات عالية في الوطن العربي.ويحرص ياخور على مشاركة متابعيه على السوشيال ميديا بكواليس التصوير بمقاطع طريفة وعفوية جمعته بفريق العمل، وبتشويق الجمهور على الأحداث القادمة من العمل.ونشر ياخور أخيراً مقطع فيديو من كواليس العمل وظهر وهو يضحك ويلهو مع فريق العمل أمام حبل المشنقة ويتحدث معهم بطريقة عفوية، لينقل من خلال الكواليس الجو الجميل والهادئ الذي كان يسيطر على التصوير.وأرفق المقطع بتعليق كتب فيه: "عم نضحك على حبل المشنقة، كواليس العربجي مع الأصدقاء"، ليتفاعل معه الجمهور بشكل واسع وينال المقطع إعجاب الآلاف من متابعيه، الذين أشادوا بأدائه التمثيلي وبدوره المميّز في رمضان. (لها)