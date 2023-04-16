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فنون ومشاهير

"تجربة أتمنى أن يطويها النسيان".. تصريح بطل مسلسل رمضاني يثير الجدل: "فشلت!"

Lebanon 24
16-04-2023 | 07:02
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واصل العمل الفني الكوميدي الأردني "مشوح وملوح"، الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني، إثارة الجدل بين الأوساط الأردنية بسبب بساطة العمل وتأطيره بالتقليدية دون وجود أي ابتكار أو نكات تلفت انتباه المشاهد، ليخرج أحد أبطال العمل ويصفه بـ"التجربة الفاشلة".
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وعلق مقدم البرامج الكوميدية عمر الطراونة على دوره في المسلسل الكوميدي "مشوح وملوح" باعتباره تجربة فاشلة.

وقال الطراونة الذي عرف من خلال تقديمه "ستاند اب كوميدي"، "مشوح وملوح.. تجربة فشلت فيها ولن تتكرر أبداً.. وأتمنى أن يطويها النسيان".

وأضاف الطراونة على فيسبوك: "أتمنى من الناس نسيانه".

من جهته، رد شريكه في بطولة العمل، بلال العجارمة، على منشور الطراونة، بالعتب.
 
وقال العجارمة: "أنا أعتب عليك أنت أخوي وأكثر من أخوين وما تمنيت أشوف منك هيك منشور أبدا، أنت ما فشلت بالعكس، وأنت بكلامك هذا أحرجت كل طاقم العمل معك حتى لو كان كلامك بصورة فردية".

وأضاف العجارمة: "أنا طلبت منك قبل أسبوع نطلع ببث ونتحدث عن ظروف العمل، وأنت رفضت أو ما تشجعت، والآن فاجأتني بمنشورك يا عمر".

وتابع: "النجاح والفشل لا يقاس بهذه الطريقة، لأنك أول مرة تجرب هذا المجال، والظروف لم تساعدنا... توقعت منك تقول تجربة جيدة، والقادم أجمل وأفضل". (العربية) 
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