زوج ممثلة لبنانيّة يكشف: كنت متزوجاً من فرنسيّة!

كشف الفنان المصري هاني عادل، تفاصيل أول لقاء جمعه مع زوجته الممثلة ديامان بو عبود، مشيرا إلى أنه تدخل لإنقاذ حياتها، بسبب تصويرها مشهد قتل بطريقة "خاطئة وخطيرة" على حد تعبيره. وأشار عادل إلى أن بداية قصة حبهما تشبه "الأفلام".

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وقال إن زوجته الأولى كانت تحمل الجنسية الفرنسية؛ إذ تعرف عليها خلال فترة دراسته الثانوية العامة، وأنجب منها نجمة وليال.



وأكد الفنان المصري أن نهاية العلاقات الزوجية تعبر عن أخلاق الطرفين، فهو بدوره يحترم الحب الذي جمعهما، كما أرسل لها قبل انفصالهما رسالة شكر وتقدير لمجهودها معه. (فوشيا)