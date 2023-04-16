23
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
24
o
جبيل
3
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
وضعت حدا للتكهنات.. زينة: لن أعمل مع محمد سامي مجددا
Lebanon 24
16-04-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حالة جدل كبرى أثارتها الفنانة المصرية زينة، بسبب طريقة تعاملها مع مسلسلها الجديد "جعفر العمدة" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، وتشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان.
لاحظ الجميع أن زينة لا تروج للمسلسل الجديد ولا تتحدث عنه، عكس باقي أبطال العمل، وهو ما دفع البعض للحديث عن وجود خلافات بينها وبين باقي الأبطال وصناع المسلسل.
Advertisement
وخرج بطل العمل محمد رمضان ليبرر تصرفات زميلته، بكونها لا تجيد التعامل مع مواقع التواصل، وليس لديها غزارة فيما يخص النشر عبر المنصات المختلفة.
وأشار إلى أن شقيقتها ياسمين تتولى عملية الترويج للمسلسل، وهذا أمر كاف بالنسبة إليه، مشددا على عدم وجود أية خلافات بين زينة وباقي أبطال المسلسل، وهو ما أكدته أيضا مي كساب.
لكن الفنانة المصرية زينة فجرت مفاجأة كبرى في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وأطلت في إعلان برنامج تلفزيوني قبل ساعات، نافية أي خلاف بينها وبين المخرج محمد سامي.
وفي إجابتها عن سؤال حول تكرار العمل مع سامي مخرج مسلسل "جعفر العمدة"، أجابت زينة بأنها لن تعمل معه مجددا.
موقف زينة فسر تجاهلها للعمل طيلة الأيام الماضية، وعدم حديثها عنه أو الترويج للدور الخاص بها في أحداث المسلسل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يتلقّى تحويلات بالدولار.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لمن يتلقّى تحويلات بالدولار.. هذا الخبر يهمّكم
07:04 | 2023-04-17
17/04/2023 07:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
Lebanon 24
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
15:41 | 2023-04-17
17/04/2023 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطن لبناني جثة داخل سيارته... اليكم ما حصل
Lebanon 24
مواطن لبناني جثة داخل سيارته... اليكم ما حصل
02:48 | 2023-04-17
17/04/2023 02:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
17/04/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. ماريتا الحلاني تظهر مع خطيبها وهذا ما كشفته عن زفافها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ماريتا الحلاني تظهر مع خطيبها وهذا ما كشفته عن زفافها (فيديو)
03:29 | 2023-04-17
17/04/2023 03:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2023-04-17
ما سرّ التهافت الكبير لشراء حقوق فيلم كاني ويست الجديد؟
16:00 | 2023-04-17
خلافات "غير معلنة"... هذا ما كشفته تصريحات نجوم مسلسل رمضاني!
14:00 | 2023-04-17
بعد "الهرشة السابعة".. هذا ما قالته أمينة خليل عن فكرة إنجاب الأطفال
11:00 | 2023-04-17
ممثلة قديرة ترعب فريق العمل في كواليس "العربجي" .. اليكم ما حصل (صور)
10:21 | 2023-04-17
لماذا يرفض "أبو بدر" محمد خير الجراح العودة لمسلسل "باب الحارة"؟
09:23 | 2023-04-17
ظهرت بحضنه.. مشهد رومانسي لكاريس بشار وجورج خباز يُشعل المواقع والجمهور: "أحلى من هالعصافير ما شفت"
فيديو
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
18/04/2023 01:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
18/04/2023 01:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
04:19 | 2023-04-15
18/04/2023 01:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact