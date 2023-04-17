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فنون ومشاهير

نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)

Lebanon 24
17-04-2023 | 01:16
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شاركت الممثلة نادين الراسي في الإفطار الذي أقامته مؤخرا شركة الانتاج "إيغيل فيلمز" بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكشفت نادين في حديث صحافي خلال تواجدها في الإفطار ان مشاكل إنتاجية أدت إلى توقف المسلسل التي كانت تقوم بتصويره في سوريا، آملة في المشاركة بعمل جديد في الموسم الرمضاني المقبل.
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واستذكرت نادين شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، قائلة "الدني بطلت دني بعد غيابه".

نادين التي شاركت في الإفطار برفقة ابنها مارك حدشيتي، أشارت إلى انه فرحة عمرها وهو يعطيها الصبر والقوة للاستمرار، وبكت خلال حديثها عن حرمانها من ولديها كارل ومارسيل، وكشفت انها لم تجتمع بهما في عيد الأم، وقالت: "بجرب احكيهن بس ما بيردوا".


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