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فنون ومشاهير

فنان يتصالح مع زميله بعد 20 عاماً من القطيعة

Lebanon 24
17-04-2023 | 02:00
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في خطوة فنية مثيرة للاهتمام، أجرى وزير الإعلام الليبي وليد اللافي مبادرة صلح بين النجمين الليبيين حميد الشاعري وناصر المزداوي وذلك بعد قطيعة زادت عن 20 عاما.

ونشر حميد مقطع فيدديو عبر فيسبوك ظهر فيه وهو يتحدث باللهجة الليبية مع وزير الإعلام وكان يطالبه بالصلح، ليردّ عليه حميد مؤكداً أنه "يحب ناصر وبينهم علاقة قوية منذ زمن بعيد، وما حدث من خلاف كان حول لحن أغنية معينة وقد انتهى الخلاف من زمن طويل".
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وأضاف أنه "عندما كانوا يجهزوا لأول فرقة موسيقية حملت اسم "المزداوية" ووافق حميد لأنه يحب ناصر المزداوي ويؤمن بموهبته"، كاشفاً أنه "سيجهز عمل فني جديد مع المزداوي، تأكيدا على علاقة الصداقة والعشرة التي تجمعهما منذ البدايات".
 
وأكد حميد أنهما "نجحا معا في أغنية وين ايامك وين وقدما معا الكثير من الأعمال المميزة التي لاقت نجاحاً كبيراً".

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