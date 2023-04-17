قبيل انفصالهما.. نجمة شابة كانت تخطط وحبيبها لشراء قصر فخم في لندن

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كشفت تقارير تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة التي سبقت انفصال المغنية تايلور سويفت عن حبيبها الممثل البريطاني، جو ألوين، بعد علاقة استمر لنحو 6 سنوات.وأفادت بهذا الصدد صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تايلور وجو كانا على وشك شراء قصر فخم يقدر سعره بـ 8.3 مليون استرليني في حي "بيلسايز بارك" الراقي شمال لندن.ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن تايلور تواجدت في لندن خلال شهر تشرين الأول الماضي، وهو نفس التوقيت الذي أزيل فيه ذلك القصر من قائمة العقارات المعروضة للبيع في السوق، وأنها وجو كانا في سبيلهما لإتمام العقود والتفاصيل الخاصة بذلك القصر.ولفتت الصحيفة إلى أن الثنائي كانا يستأجران عقارا في السابق بمنطقة تعرف بـ " تلة بريمروز" في لندن، وأن سعر ذلك العقار المستأجر بتلك المنطقة يقدر بـ 7 مليون استرليني.ولم يتضح ما إن كان أيًّا منهما لا يزال لديه الرغبة في إكمال شراء ذلك القصر الواقع في حي بيلسايز بارك، لأن سجلات الشهر العقاري تبين أن الملكية لا تزال قيد الاكتمال.